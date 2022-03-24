Osmaniye'de motosiklet çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kadirli ilçesinde çalınan 2 motosikletle ilgili çalışma başlattı. JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, motosikletlerin çalındığı bölgedeki kamaraları incelemeye aldı. Hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şahısların Ç.A. olduğunu tespit eden ekipler yapılan baskınla şahsı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.A. tutuklanırken, bulunan motosikletler de sahiplerine teslim edildi. - OSMANİYE