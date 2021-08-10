Osmaniye'de motosiklet çalan zanlılar tutuklandı - Son Dakika

Osmaniye'de bir apartmanın önünde park halinde olan motosikleti çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yedi Ocak Mahallesi 12503 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın önünde park halinde olan motosikletin çalındığı ihbarını aldı. İhbar üzerine adrese sevk edilen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, binada bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntüleri izleyen ekipler motosikleti çalan 2 şüphelinin daha önceden çok sayıda hırsızlık suçundan kayıtları bulunan S.B. ve H.B. olduğunu tespit etti. Şahısların yakalanması için başlatılan çalışmalar kapsamında tüm ekiplere bilgileri dağıtıldı. Mevlana Mahallesi'nde devriye gezen ekiplerin dur ihtarına uymayan şahıslar kısa süreli kovalama sonucunda yakalandılar.

Gözaltına alınan S.B. ve H.B. isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiler. - OSMANİYE