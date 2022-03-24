Osmaniye'de motosiklet çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Osmaniye'de motosiklet çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

24.03.2022 13:54
Osmaniye'de motosiklet çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

Kadirli ilçesinde motosiklet çaldıkları ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kadirli ilçesinde motosiklet çaldıkları ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede iki ayrı adresten motosiklet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada, olayı gerçekleştirdiği belirlenen F. G ve N. S. Y, çaldıkları motosikletlerle birlikte yakalandı, motosikletler sahiplerine teslim edildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Hisarcık, Kadirli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de motosiklet çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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