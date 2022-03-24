Kadirli ilçesinde motosiklet çaldıkları ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede iki ayrı adresten motosiklet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Yapılan çalışmada, olayı gerçekleştirdiği belirlenen F. G ve N. S. Y, çaldıkları motosikletlerle birlikte yakalandı, motosikletler sahiplerine teslim edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de motosiklet çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika