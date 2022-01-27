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Osmaniye'de motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Osmaniye'de motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

27.01.2022 18:08
Osmaniye'de motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Osmaniye'de park halindeki motosikleti iterek çaldığı gerekçesiyle bir şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de park halindeki motosikleti iterek çaldığı gerekçesiyle bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Alibekirli Mahallesi'nde bir motosikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettiği şüpheli İ.T'yi yakaladı.

Görüntülerde park halindeki motosikletin itilerek, bölgeden uzaklaştırıldığı yer aldı.

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Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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