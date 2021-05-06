Osmaniye'de motosiklet hırsızlığı yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evin bahçesinden motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.
Şüphelinin eşkalini belirleyen güvenlik güçleri, düzenlediği operasyonla zanlıyı saklandığı adreste gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Adresinde bulunan çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de motosiklet hırsızlığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika