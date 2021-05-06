İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evin bahçesinden motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

Osmaniye 'de motosiklet hırsızlığı yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de motosiklet hırsızlığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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