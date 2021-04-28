Osmaniye'de motosiklet hırsızlıkları kamerada - Son Dakika

Osmaniye'de motosiklet hırsızlıkları kamerada
28.04.2021 12:59
OSMANİYE'de bir apartmanın girişindeki motosikleti çalan kişi, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkılarak yakalandı.
OSMANİYE'de bir apartmanın girişindeki motosikleti çalan kişi, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkılarak yakalandı.
Olay, 17 Nisan günü Fakıuşağı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın girişine motosikletini park eden kişi, geri döndüğünde bulamayınca polise haber verdi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini belirlediği şüpheli Ö.M.Ö.'yü evine yapılan baskınla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ö.M.Ö., adliyeye sevk edildi.
Son Dakika YÖK'ten üniversitelere "tam kapanma" konulu yazı: 17 Mayıs'a kadar yüz yüze eğitime ara verin Video çekip Türk pasaportunu aşağılayan gençler, mahkemede çark etti 17 günlük tam kapanma öncesi Bilim Kurulu'ndan sürpriz toplantı! Koca, açıklama yapacak Bill Gates'in Trakya'dan arazi aldığı iddiası, fırsatçıları harekete geçirdi! Gurbetçileri böyle kandırıyorlar Şarkıcı Yeliz'den bomba itiraf: Özcan Deniz'le aşk yaşadık, 12 gün evden çıkmadık 2006 yılında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar bir diziye daha final yaptırıyor Bu kadarına da pes! Kaçak kullanımı tespit için havalanan droneyi taşladılar Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinde ortalık karıştı! Kerem Alışık ve Murat Ünalmış birbirine girdi