Osmaniye'de motosiklet hırsızlıkları kamerada - Son Dakika

OSMANİYE'de bir apartmanın girişindeki motosikleti çalan kişi, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkılarak yakalandı.

Olay, 17 Nisan günü Fakıuşağı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın girişine motosikletini park eden kişi, geri döndüğünde bulamayınca polise haber verdi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini belirlediği şüpheli Ö.M.Ö.'yü evine yapılan baskınla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ö.M.Ö., adliyeye sevk edildi.