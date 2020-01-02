Osmaniye'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Osmaniye'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Osmaniye'de direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu bahçe duvarına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, yanındaki kişi yaralandı.

Osmaniye'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Osmaniye'de direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu bahçe duvarına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, yanındaki kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza merkez Kurtuluş Mahallesinde seyir halinde olan Ömer Karayiğit (22) idaresindeki 80 AAV 126 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp bahçe duvarına çarptı. Kaza sonrası motosikletten fırlayıp asfalt zemine çakılan motosiklet sürücüsü ve motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan arkadaşı yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulans ile Osmaniye'deki özel bir hastaneye kaldırdı. Motosiklet sürücüsü burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

Motosiklet, Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:57 Kaynak: İHA
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