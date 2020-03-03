Osmaniye'de Muhasebeciler Haftası etkinlikleri - Son Dakika

Osmaniye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Seydi Gülsoy ve yönetim kurulu üyeleri, Muhasebe Haftası dolayısıyla Vali Ömer Faruk Coşkun'u ziyaret etti.



Vali Coşkun ziyarette, Muhasebe Haftası etkinlikleri hakkında Gürsoy'dan bilgi aldı.



Muhasebe haftasını kutlayan Coşkun, "İlimizin ticari hayatına yaptıkları katkılardan dolayı Osmaniye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasına teşekkür ediyor, tüm muhasebeci ve mali müşavirlerimizin haftasını tebrik ediyorum." dedi.

Ziyaret sonunda Vali Coşkun'a çiçek takdim edildi.