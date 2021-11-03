Osmaniye'de muhtarlara narkotik suçlarla mücadele anlatıldı - Son Dakika

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü tarafından muhtarlara yönelik narkotik suçlarla mücadele semineri düzenlendi.

Şube Müdürü Cenk Ocaktürk, Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezi'ndeki seminerde, kentte yürütülen narkotik suçlarla mücadele çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Muhtarlara "UYUMA uygulaması" ve "En iyi narkotik polisi anne projesi" hakkında bilgi veren Ocaktürk, bu çalışmaların başarıyla yürütülmesi ve gençleri uyuşturucudan korunması için muhtarların desteğinin önemsendiğini vurguladı.