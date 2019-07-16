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Osmaniye'de narkotik denetimleri

1 saat önce

Osmaniye'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde gözaltına alınan 40 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Osmaniye'de narkotik denetimleri, System.String[]
Osmaniye'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde gözaltına alınan 40 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında son bir haftada yapılan denetimlerde, uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen 40 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalananların ev, işyeri ve üzerlerinde yapılan aramalarda 505,22 gram esrar, 21,97 gram eroin, 3,45 gram metamfetamin, 130 uyuşturucu hap, 53 gram kenevir tohumu, 16 adet yeşil reçeteye tabi sentetik ilaç ile uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 27 bin 290 lira nakit para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3 ü tutuklandı, 2 si adli kontrol şartıyla 35 i işe savcılıkça serbest bırakıldı
Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:06 Kaynak: AA
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