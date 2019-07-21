Osmaniye'de narkotik denetimleri
1 saat önce
Osmaniye'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde 4 kişi gözaltına alındı.
Osmaniye Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 10:38 Kaynak: AA
'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde 4 kişi gözaltına alındı.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, yaptıkları uygulamada uyuştucu temin ederek sattığı şüphesiyle 4 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 35 uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 210 lira ele geçirildi.
Şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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