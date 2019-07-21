Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de narkotik denetimleri
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Osmaniye'de narkotik denetimleri

1 saat önce

Osmaniye'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde 4 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye'de narkotik denetimleri, System.String[]
Osmaniye'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde 4 kişi gözaltına alındı.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları uygulamada uyuştucu temin ederek sattığı şüphesiyle 4 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 35 uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 210 lira ele geçirildi.
Şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 10:38 Kaynak: AA
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