Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de narkotik denetimleri
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Osmaniye'de narkotik denetimleri

1 saat önce

Osmaniye'de uyuşturucuyla mücadele kapsamıda yapılan denetimlerde 29 şüpheli gözaltına alındı, 1 zanlı tutuklandı.

Osmaniye'de narkotik denetimleri, System.String[]
Osmaniye'de uyuşturucuyla mücadele kapsamıda yapılan denetimlerde 29 şüpheli gözaltına alındı, 1 zanlı tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 1 haftada uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik yaptığı çalışmalarda 29 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin, ev, işyeri ve üzerlerinde yapılan aramalarda 10,84 gram esrar, 9,75 gram eroin, 7,64 gram metamfetamin, 7,30 gram bonzai, 9 kök Hint keneviri, 95 sentetik uyuşturucu hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 210 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 27 şüpheden 1'i tutuklandı, 26'sı savcılıkça serbest bırakıldı. 2 şüphelinin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:19 Kaynak: AA
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