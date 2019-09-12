Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de narkotik denetimleri
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Osmaniye'de narkotik denetimleri

1 saat önce

Osmaniye'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda uyuşturucu temin ederek sattığı ve kullandığı şüphesiyle 7 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye'de narkotik denetimleri, System.String[]

Osmaniye'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda uyuşturucu temin ederek sattığı ve kullandığı şüphesiyle 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu temin ederek sattığı ve temin ederek kullandığı ileri sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda ise 11,79 gram esrar ile 1,05 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerden 6'sına "uyuşturucu kullanmak", 1'ine ise "uyuşturucu temin ederek satma' suçundan işlem yapıldığı bildirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:14 Kaynak: AA
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