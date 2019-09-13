Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de narkotik denetimleri
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Osmaniye'de narkotik denetimleri

38 dakika önce

Osmaniye'de, uyuşturucu temin ederek sattığı ve kullandığı şüphesiyle 8 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye'de narkotik denetimleri, System.String[]

Osmaniye'de, uyuşturucu temin ederek sattığı ve kullandığı şüphesiyle 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında denetimlerde bulundu.

Denetimde, uyuşturucu temin ederek sattığı ve temin ederek kullandığı ileri sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda ise 15 kilo 849 gram esrar, 22,61 gram eroin, 19 yeşil reçeteli hap ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelilerden 7'si "uyuşturucu temin ederek kullanma" suçundan işlem yapılıp serbest bırakılırken, 1 zanlının ise "uyuşturucu temin ederek satma" suçlamasıyla adliyeye sevk edilmek üzere emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:32 Kaynak: AA
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