Osmaniye'de narkotik ve asayiş denetimleri - Son Dakika

Kadirli ilçesinde düzenlenen narkotik ve asayiş uygulamasında yakalanan 20 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde 1 hafta boyunca gerçekleştirilen uygulamada çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 20 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Uygulamada, 85,5 gram sentetik kannobinid, 2,5 gram metamfetamin ve 2 uyuşturucu hap, 2 av tüfeği, 2 tabanca ve 82 mermi ele geçirildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 136 kişiye de toplam 12 bin 188 lira ceza kesildi.
Kaynak: AA
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