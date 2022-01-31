Üye Girişi
Osmaniye'de narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Osmaniye'de narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

31.01.2022 15:44
Osmaniye'de narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 19 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 19 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik ve asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 19 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Uygulamalarda ayrıca 7,82 gram esrar, 4 tabanca, 1 bıçak ve 3 tüfek ele geçirildi.

YORUMLAR
500

Narkotik, Hisarcık, Osmaniye, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:31 Kalp Yarası'nda bu akşam neler olacak?
15:26 Öğretmen atamalarında eğlenceli anlar! Genç öğretmenin atandığı ili duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oo tam da mevsimi
15:24 Sanal evreni sarsan skandal! Metaverse lobisinde bekleyen kadın, 3 erkeğin tacizine uğradı
15:22 Eğlence ölümle bitti! Olimpia'nın yıldızı Ivan Torres'in eşi başından vuruldu
15:18 Üç Kuruş'ta bu akşam neler olacak? Neriman sırrını Leyla'ya söylüyor
15:17 Jüri gözyaşlarına hakim olamadı! Suriyeli ressam, çakıl taşlarıyla çaresizliği anlattı
15:07 "Atadedeler" ismi ile anılan suç oluşumu çökertildi! Kendini istihbaratçı olarak tanıtmış
15:06 Yasak Elma'da bu hafta ne olacak? Yıldız rezil olacak mı?
15:02 CHP'li Özgür Özel, Trabzon'daki çocuğun görüntülerini izleyen Kılıçdaroğlu'nun ilk tepkisini açıkladı: Kanım dondu
14:51 Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam neler olacak? Akça Alparslan'ı ikna edecek mi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 15:50:15. #1.12#
SON DAKİKA: Osmaniye'de narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement