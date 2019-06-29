Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de nehirde kaybolan gencin cesedi bulundu
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Osmaniye'de nehirde kaybolan gencin cesedi bulundu

30 dakika önce

Osmaniye'de balık avlamak için girdiği Ceyhan Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.

Osmaniye'de nehirde kaybolan gencin cesedi bulundu, System.String[]
Osmaniye'de balık avlamak için girdiği Ceyhan Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.
Balık tutmak için dün iki akrabasıyla merkeze bağlı Gökçedam köyü yakınlarında girdiği nehirde kaybolan Hikmet Çalış'ı (20) arama çalışmalarına devam edildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, Çalış'ın cesedini kaybolduğu yerin birkaç metre uzağındaki balık ağlarına takılmış halde buldu.
Nehirden çıkarılan ceset, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:26 Kaynak: AA
Ceyhan, Osmaniye, Güncel
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