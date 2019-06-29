Osmaniye'de nehirde kaybolan gencin cesedi bulundu
30 dakika önce
Osmaniye'de balık avlamak için girdiği Ceyhan Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.
Osmaniye
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:26 Kaynak: AA
'de balık avlamak için girdiği Ceyhan
Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.
Balık tutmak için dün iki akrabasıyla merkeze bağlı Gökçedam köyü yakınlarında girdiği nehirde kaybolan Hikmet Çalış'ı (20) arama çalışmalarına devam edildi. Adana Emniyet Müdürlüğü
Sualtı Grup Amirliği ekipleri, Çalış'ın cesedini kaybolduğu yerin birkaç metre uzağındaki balık ağlarına takılmış halde buldu.
Nehirden çıkarılan ceset, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Balık tutmak için Ceyhan Nehri'ne giren genç kayboldu
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