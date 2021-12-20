Osmaniye'de öğrenciler, atık malzemelerden yerli ve milli teknolojilerin maketlerini yaptı - Son Dakika

Osmaniye'de Güneysu İlkokulu öğrencilerinin, atık malzemeleri kullanarak yaptığı yerli ve milli teknolojilerinin maketleri sergilendi.

Okul Müdürü Halil Sünbül, 60 öğrencinin el emeğiyle 72 maket yaptığını söyledi.

Okulda açılan serginin ilgi gördüğünü ifade eden Sünbül, öğrencilerin farklı bir bakış açısıyla atık malzemeleri değerlendirerek yerli ve milli teknolojilerin maketlerini ortaya çıkardığını kaydetti.