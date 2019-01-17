Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Öğrenciler Yarıyıl Tatilini Sporla Değerlendirecek

Osmaniye'de Öğrenciler Yarıyıl Tatilini Sporla Değerlendirecek

1 saat önce

Osmaniye'de yarıyıl tatilinde okul öncesi, ilk, orta ve lise öğrencilerine yönelik spor eğitimi verilecek.

Osmaniye'de Öğrenciler Yarıyıl Tatilini Sporla Değerlendirecek, System.String[]
Osmaniye'de yarıyıl tatilinde okul öncesi, ilk, orta ve lise öğrencilerine yönelik spor eğitimi verilecek.


Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, yaptığı açıklamada, yarıyıl tatilinde "Tatil coşkun spor tutkun olsun" projesi kapsamında öğrencilere spor eğitimi verileceğini belirtti.


Kentteki spor salonlarında, tecrübeli antrenörler eşliğinde öğrencilere
basketbol, badminton, güreş, boks, jimnastik, hentbol, masa tenisi, tenis ve voleybol branşlarında eğitim verileceğini kaydeden Loğoğlu, şunları ifade etti:

"Yarı tatil döneminde okul öncesi, ilk, orta, lise eğitim kademelerinde bulunan spor çağındaki öğrencilerimize ilgi duydukları spor dallarında deneyimli branş antrenörlerimiz nezaretinde eğitim programları sunuyoruz. Hızlandırılmış programlarla spor branşlarının tanıtılması, seviye kurslarının verilmesi, spor bilinci kazandırılan öğrencilerin, bu süreci aktif dinlenmiş olarak tamamlama ve ikinci dönem eğitim öğretime daha zinde dönmeleri amaçlanmıştır. Halkımızı ve gençlerimizi tesislerimizde spor yapmaya davet ediyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:08 Kaynak: AA

basketbol, Osmaniye, Spor
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