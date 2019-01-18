Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Öğrencilerin Karne Hediyesi 'Kar' Oldu

Osmaniye'de Öğrencilerin Karne Hediyesi 'Kar' Oldu

34 dakika önce

Osmaniye'de öğrencilerin karne hediyesi 'Kar' olduOSMANİYE Belediyesi, yarıyıl tatile girme heyecanı yaşayan öğrencilere kar sevinci yaşattı.

Osmaniye'de öğrencilerin karne hediyesi 'Kar' oldu

OSMANİYE Belediyesi, yarıyıl tatile girme heyecanı yaşayan öğrencilere kar sevinci yaşattı.

Merkezde bulunan Saimbeyli Ortaokulu bahçesinde dökülen iki kamyon kar öğrencilere eğlenceli anlar yaşattı. 2018-2019 eğim öğretim döneminin yarıyıl tatili öncesinde karneler öğrencilere dağıtılırken, Belediye Başkanı Kadir Kara, öğrencilere kartopu oynama fırsatı oluşturdu. Belediyeye ait kamyonlarla Amanoslarda bulunan Zorkun Yaylasından yüklenen karlar, kamyonlarla okulun bahçesine getirildi. Karne almanın heyecanını yaşayan öğrenciler, okul bahçesine dökülen kara hücum ettiler. Hayatlarında ilk kez karla buluşma fırsatı bulan çocuklar, kartopu oynayıp kardan adam yapmaya çalıştılar. Öğrenci velileri ise çocuklarına bu fırsatı sağlayan belediye başkanı Kadir Kara başta olmak üzere Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, okul idarecileri ve öğretmenlere teşekkür ettiler.

Başkan Kadir Kara ise "2018/20149 eğitim öğretim yılının ilk yarısının bitmesi münasebetiyle, karne dağıtım töreninde öğrencilerimize bir değişiklik olsun, onlara bir heyecan olsun diye Zorkun'dan kar getirdik. Çünkü Osmaniye'miz kar alan bir memleket değil. Ama en azından tatile girmenin heyecanını sevincini kar topu oynayarak yaşasınlar, mutlu bir an yaşatmak istedik. Bunda da başarılı olduğumuza inanıyorum. Çok çalışkan ve başarılı öğrencilerimizin, bizlerinde her konuda destek olmak ve yanlarında olduğumuzu hissettirmek amacıyla yaptığımız bu sosyal faaliyetimizin devam edeceğimizi bildiriyorum" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak ise Osmaniye'de göreve başladığı ilk günlerde bu faaliyetin kendisine de çok büyük bir sürpriz olduğunu belirterek," Çocukların gözlerindeki sevinci ve neşeyi görebiliyoruz. Bu anlamda, sıcak bu günde dağlardan kar getirerek çocuklarımızın bu eğlencesine ortak olduğu için Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca, 2018-2019 Eğitim öğretim döneminin birinci yarısının sonuna geldik. Cefakar, çalışkan tüm öğretmen arkadaşlarımıza ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyoruz. Eğlenmelerini dinlenmelerini, ikinci döneme zinde bir şekilde hazır olmalarını talep ediyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:45 Kaynak: DHA

Kadir Kara, Osmaniye, Kar, Güncel
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