Osmaniye'de Öğretmenler Günü etkinlikleri - Son Dakika

Osmaniye'de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında hatıra ormanına, fidan dikildi.

Tüysüz beldesinde 4 yıl önce 2 hektar alanda oluşturulan 24 Kasım Öğretmenler Günü ???????Hatıra Ormanı'na Vali Erdinç Yılmaz'ın da katıldığı etkinlikte 60 fıstık çamı, 20 defne ve 20 servi fidanı dikildi.

Yılmaz, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı.

Fidan dikimini önemsediklerini ifade eden Yılmaz, "Hatıra ormanımıza ilk fidanı dikerek can suyunu verdik. Öğretmenlerimiz için oluşturulan hatıra ormanına yeni fidanlarımızın dikimi yıl içerisinde de devam ediyor." dedi.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.