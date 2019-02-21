Osmaniye'de Oğul Terör Propagandasından Tutuklandı, Baba Serbest

OSMANİYE'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK ve PYD/YPG propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan H.G. sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, babası M.G. serbest bırakıldı.

OSMANİYE'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK ve PYD/YPG propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan H.G. sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, babası M.G. serbest bırakıldı.



Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Baş Mahallesi'nde oturan ve PKK/KCK ve PYD/YPG bölücü terör örgütünü övücü paylaşımlarda bulunduğu belirlenen M.G. ve oğlu H.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız tabanca, 6 uzun namlulu silaha ait fişek, 1 boş kovan, 2 cep telefonu ve 1 bilgisayar ele geçirildi.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden H.G. tutuklanırken, baba M.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - Osmaniye

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