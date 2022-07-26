Osmaniye'de okul binasında erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Osmaniye'de okul binasında erkek cesedi bulundu

26.07.2022 12:05
Osmaniye'de okul binasında erkek cesedi bulundu

Osmaniye'de boş okul binasında 30 yaşlarında erkek cesedi bulundu.

Osmaniye'de boş okul binasında 30 yaşlarında erkek cesedi bulundu.

Olay, Alibeyli Mahallesi Musa Şahin Bulvarı üzerinde bulunan Atatürk Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yıkılması için inşaat sürecinde olan Atatürk Ortaokulu'na gelen hizmetli kötü bir koku hissetti. Bunun üzerine okulun içerisine giren hizmetli okulun birinci katında bulunan tuvalette çürümüş halde cesetle karşılaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk incelemede şahsın 30 yaşlarında erkek olduğu belirlendi. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından şahsın cesedi olay yerinde hazır bekletilen cenaze nakil aracı ile Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

Musa Şahin Bulvarı, Alibeyli Mahallesi, Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de okul binasında erkek cesedi bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de okul binasında erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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