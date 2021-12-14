Osmaniye'de okul müdürleri uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirildi - Son Dakika

Madde bağımlılığıyla mücadele merkezleri konusunda da bilgilerin verildiği seminere, İlçe Emniyet Müdürü Tuncer Yıldırım, Düziçi Milli Eğitim Müdürü Cuma Sağır, okul müdürleri ile okul aile birliği başkanları katıldı.

En son 1970 yılında görülen ve nesli tükendiği sanılan Anadolu Parsı ilk kez bu kadar yakından görüntülendi