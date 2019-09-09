Osmaniye'de okul önlerinde narkotik denetimi

Osmaniye'de yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, okul önlerinde uyuşturucu denetimi yaptı.

Şubeye bağlı Narkotimler, okul önlerinde şüpheli yaya ve araç sürücüleri durdurarak arama ve genel bilgi taraması yaptı.

Yetkililer, eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle okul önlerinde narkotik denetimlerinin başladığını ve okullar kapanana kadar denetimlerin devam edeceğini belirtti. Yetkililer ayrıca velileri ve vatandaşları, okul çevresinde gördükleri şüpheli şahıs ve durumları mutlaka emniyet güçlerine bildirmesinin önemli olduğunu vurguladı.