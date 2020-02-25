Osmaniye'de okul servisi sürücüleriyle öğrencilere bilgilendirici broşür - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye'de okul servisi sürücüleriyle öğrencilere bilgilendirici broşür - Son Dakika

Osmaniye'de okul servisi sürücüleriyle öğrencilere bilgilendirici broşür

6 saat önce

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından okul servis sürücüleri ve öğrencilere, uyulması gereken kuralların yer aldığı broşür dağıtıldı.

Osmaniye'de okul servisi sürücüleriyle öğrencilere bilgilendirici broşür, System.String[]

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından okul servis sürücüleri ve öğrencilere, uyulması gereken kuralların yer aldığı broşür dağıtıldı.


Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Salih Bahçeli İlkokulu önünde yapılan çalışmada, servis şoförlerine okul taşıtlarında aranan şartlar, servis şoförü ve rehber personelle ilgili bilinmesi gerekenler, öğrenci ile velilerin bilmesi gereken konularının anlatıldığı broşürlerden verdi.

Öğrencileri internetten tanımadıkları kişilerin kameralı sohbet istek mesajlarına cevap vermemeleri noktasında uyaran ekipler, onlardan sanal ortamda arkadaşları dahi olsa özel hayatla ilgili fotoğraf ve görüntüleri paylaşmamalarını istedi.

Kentte tüm okullarda, sürücü ve öğrencilere yönelik çalışmaların devam edeceği kaydedildi.

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:02 Kaynak: AA
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