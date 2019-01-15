Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Okul Sporları Dart İl Birinciliği Sona Erdi

Osmaniye'de Okul Sporları Dart İl Birinciliği Sona Erdi

12 dakika önce

Osmaniye'de okul sporları kapsamında gençler ve yıldızlar dart müsabakaları yapıldı.

Osmaniye'de Okul Sporları Dart İl Birinciliği Sona Erdi, System.String[]
Osmaniye'de okul sporları kapsamında gençler ve yıldızlar dart müsabakaları yapıldı.

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Okul Sporları Yıldızlar Gençler Kız Erkek Dart İl Birinciliği yarışması Samet Aybaba İzcilik ve Spor Kompleksinde çekişmeli geçen müsabakalar ile sona erdi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, burada yaptığı açıklamada, kentte dart sporuna ilginin günden güne arttığını belirtti.

Osmaniye'ye bir dart spor salonu yapıldığını ifade eden Loğoğlu, "Dart sporunun okul sporlarında yer alması bu spora ilgiyi de arttırdı. İlimizde yıldız ve gençler müsabakasını tamamladık. Müsabakalara, 80 okul takımı 320 sporcu katıldı. Sporcularımızı tebrik ediyorum. Yapımı devam eden dart salonumuz tamamlandığında Türkiye Dart Şampiyonası ilimizde yapılabilecek ve sporcu sayımızda daha da artış olacaktır" şeklinde konuştu.

Yıldızlar Kızlar kategorisinde; Karacaoğlan Ortaokulu birinci, 75.Yıl Ortaokulu ikinci, Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu, Düziçi Atatürk Ortaokulu dördüncü oldu.

Yıldız Erkekler kategorisinde ise; Düziçi Atatürk Ortaokulu birinci, Atatürk Ortaokulu ikinci, Özel Kadirli Çukurova Ortaokulu üçüncü, 75.Yıl Ortaokulu dördüncü oldu.

Genç Kızlar kategorisinde; Düziçi ÇEAŞ Anadolu Lisesi birinci, Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, TOBB Osmaniye Fen Lisesi üçüncü, Necmettin Erbakan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi dördüncü oldu.

Genç Erkekler kategorisinde ise; Şehit Mehmet Karacatilki Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci, Düziçi ÇEAŞ Anadolu Lisesi ikinci, TOBB Osmaniye Fen Lisesi üçüncü, Osmaniye Anadolu İmam Hatip Lisesi dördüncü oldu.

Karşılaşmalar sonrasında derece elde eden okullara kupa, sporculara madalya verildi. - OSMANİYE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:13 Kaynak: İHA

Spor
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