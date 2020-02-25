Osmaniye'de Okul Sporları Gençler Basketbol Grup Müsabakaları

Okul Sporları Gençler Basketbol Grup Müsabakaları Osmaniye'de düzenlendi.



Tosyalı Spor Kompleksi ve Merkez Salonda yapılan müsabakalara 12 ilden 19 takım ve 228 sporcu katıldı.

Karşılaşmalar sonucunda kızlarda, A grubunda Mersin Özel Çağ Anadolu Lisesi, B grubunda Gaziantep Özel Kültür Fen Lisesi ve C grubunda Hatay Özel Doğuş Anadolu Lisesi grup lideri oldu.



Erkekler de ise A grubunda Mersin Özel Mersin Evrensel Anadolu Lisesi, B grubunda Gaziantep Özel Sedat Akdoğan Pancarlı Anadolu lisesi ve C grubunda ise Kahramanmaraş Özel İstet Karaokur Simya Anadolu Lisesi grup birinciliğini elde etti.



Müsabakalar sonunda düzenlenen törende derece elde eden takımlara kupa sporculara madalya verildi.



Gruplarında birinci olan takımların yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandığı belirtildi.