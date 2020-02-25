Osmaniye'de Okul Sporları Gençler Basketbol Grup Müsabakaları - Son Dakika
Son Dakika Spor Osmaniye'de Okul Sporları Gençler Basketbol Grup Müsabakaları - Son Dakika Spor

Osmaniye'de Okul Sporları Gençler Basketbol Grup Müsabakaları

6 saat önce

Okul Sporları Gençler Basketbol Grup Müsabakaları Osmaniye'de düzenlendi.

Osmaniye'de Okul Sporları Gençler Basketbol Grup Müsabakaları, System.String[]

Okul Sporları Gençler Basketbol Grup Müsabakaları Osmaniye'de düzenlendi.


Tosyalı Spor Kompleksi ve Merkez Salonda yapılan müsabakalara 12 ilden 19 takım ve 228 sporcu katıldı.

Karşılaşmalar sonucunda kızlarda, A grubunda Mersin Özel Çağ Anadolu Lisesi, B grubunda Gaziantep Özel Kültür Fen Lisesi ve C grubunda Hatay Özel Doğuş Anadolu Lisesi grup lideri oldu.


Erkekler de ise A grubunda Mersin Özel Mersin Evrensel Anadolu Lisesi, B grubunda Gaziantep Özel Sedat Akdoğan Pancarlı Anadolu lisesi ve C grubunda ise Kahramanmaraş Özel İstet Karaokur Simya Anadolu Lisesi grup birinciliğini elde etti.


Müsabakalar sonunda düzenlenen törende derece elde eden takımlara kupa sporculara madalya verildi.


Gruplarında birinci olan takımların yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandığı belirtildi.

Anadolu Lisesi, basketbol, Osmaniye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 07:52 Kaynak: AA
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