Osmaniye'de Okul Sporları Gençler Bilek Güreşi Müsabakaları
1 saat önce
Osmaniye'de 2018 – 2019 Okul Sporları kapsamında gençler bilek güreşi müsabakaları düzenlendi.
Osmaniye
'de 2018 – 2019 Okul Sporları kapsamında gençler bilek güreşi müsabakaları düzenlendi.
Gençlik Merkezi'nde düzenlenen müsabakalara çeşitli okullardan 50 sporcu katıldı.
Müsabakalar sonucunda A ve B kategorilerinde, kilolarında ilk üçe giren sporculara madalya ve başarı belgesi verildi.
Bilek Güreşi Federasyonu İl Temsilcisi Hasan Biçici, bilek güreşi müsabakalarının okul sporları kapsamına alınmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.
Kentte ilk kez liseler arasında bilek güreşi müsabakaları yapıldığını ifade eden Biçici, "Osmaniye'de bilek güreşiyle ilgilenen sporcu sayımızı artırmak için bu sporun okul sporları kapsamına alınması büyük önem taşıyor. Kentte ilk kez düzenlenen gençler müsabakalarının heyecanlı ve çekişmeli geçeceğine inanıyoruz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:49 Kaynak: AA
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