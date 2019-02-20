Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Okul Sporları Müsabakaları Sona Erdi

Osmaniye'de Okul Sporları Müsabakaları Sona Erdi

2 saat önce

OSMANİYE (AA) – Osmaniye'de okul sporları kapsamında düzenlenen yıldızlar voleybol il birinciliği müsabakaları sona erdi.

Osmaniye'de Okul Sporları Müsabakaları Sona Erdi, System.String[]
OSMANİYE (AA) – Osmaniye'de okul sporları kapsamında düzenlenen yıldızlar voleybol il birinciliği müsabakaları sona erdi.

Korkut Ata Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalara 36 okul takımı 432 sporcuyla katıldı.

Müsabakalar sonucunda erkeklerde birinci Düziçi Karacaören Ortaokulu, ikinci Düziçi İstiklal Ortaokulu, üçüncü ise Bahçe 75.Yıl Ortaokulu oldu.

Kızlarda ise birinci Sumbas Binali Yıldırım Yatılı Bölge Ortaokulu, ikinci Mamure Ortaokulu, üçüncü Toprakkale Atatürk Ortaokulu oldu.


Müsabakalar sonunda başarılı takımlara kupa, sporculara madalya verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:24 Kaynak: AA

voleybol, Osmaniye, Spor
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