Osmaniye'de Okul Sporları Müsabakaları Sona Erdi

OSMANİYE (AA) – Osmaniye'de okul sporları kapsamında düzenlenen yıldızlar voleybol il birinciliği müsabakaları sona erdi.

OSMANİYE (AA) – Osmaniye'de okul sporları kapsamında düzenlenen yıldızlar voleybol il birinciliği müsabakaları sona erdi.



Korkut Ata Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalara 36 okul takımı 432 sporcuyla katıldı.



Müsabakalar sonucunda erkeklerde birinci Düziçi Karacaören Ortaokulu, ikinci Düziçi İstiklal Ortaokulu, üçüncü ise Bahçe 75.Yıl Ortaokulu oldu.



Kızlarda ise birinci Sumbas Binali Yıldırım Yatılı Bölge Ortaokulu, ikinci Mamure Ortaokulu, üçüncü Toprakkale Atatürk Ortaokulu oldu.





Müsabakalar sonunda başarılı takımlara kupa, sporculara madalya verildi.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Yasmin Erbil, Babasının Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Vererek İlk Sözlerini Açıkladı!

ABD Başkan Yardımcısı Pence'den Erdoğan'a Gizli Telefon: S-400 Almayın

Beşiktaş, Amedspor'un Genç Yıldızı Muhammed Eren'i Transfer Etti

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Verdi: 20 Bin Öğretmenin Ataması Yapılacak