Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Okul Sporları Yıldızlar Hentbol İl Birinciliği

Osmaniye'de Okul Sporları Yıldızlar Hentbol İl Birinciliği

38 dakika önce

OSMANİYE (AA) – Osmaniye'de okul sporları kapsamında yıldızlar hentbol il birinciliği müsabakaları düzenlendi.

Osmaniye'de Okul Sporları Yıldızlar Hentbol İl Birinciliği, System.String[]
OSMANİYE (AA) – Osmaniye'de okul sporları kapsamında yıldızlar hentbol il birinciliği müsabakaları düzenlendi.


Tosyalı ve Merkez spor salonunda yapılan maçlarda, 13 okul takımı 218 sorucuyla mücadele etti.


Müsabakalar sonucunda kızlarda birinci Şehit Harun Saltalı Ortaokulu, ikinci Mehmet Akif Ortaokulu, üçüncü Namık Kemal Ortaokulu oldu.

Erkeklerde birinci Mehmet Akif Ortaokulu, ikinci Kadirli Esnaf Kefalet Kooperatifi Ortaokulu, üçüncü Bahçe Ahmet Pekkan Ortaokulu oldu.


Müsabakaların ardından düzenlenen törende dereceye giren takımlara kupa, sporculara madalya verildi.


İl birincisi takımların 14-17 Mart'ta Gaziantep'te yapılacak grup müsabakalarında Osmaniye'yi temsil edeceği belirtildi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:19 Kaynak: AA

Merkez, Osmaniye, Yenikadinda Gösterme, Spor
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