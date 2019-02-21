Osmaniye'de Okullar Arası Bilek Güreşi
17 dakika önce
Osmaniye'de ilk kez okul sporları faaliyetleri kapsamında bilek güreşi il birinciliği müsabakaları yapıldı.
Osmaniye'de ilk kez okul sporları faaliyetleri kapsamında bilek güreşi il birinciliği müsabakaları yapıldı.
Okul Sporları Gençler A-B Bilek Güreşi İl Birinciliği müsabakaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Osmaniye Gençlik Merkezi Spor Salonunda yapıldı.
Sağ ve sol kolda 8 sıklette yaklaşık 50 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen müsabakalarda sporcular dereceye girmek adına kıran kırana mücadele ettiler.
Büyük çekişmelerin yaşandığı bilek güreşi il birinciliğinde kategorisinde ve kilosunda birinci olan sporcular grup müsabakalarında Osmaniye'yi temsil etmek hakkı kazandı.
Dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalyaları takdim edildi. - OSMANİYE
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:59 Kaynak: İHA
BBG Yarışmasında Birinci Olan 02 Melih, Kazandığı Parayı Ne Yaptığını Anlattı
Beşiktaş - Fenerbahçe Derbisini Bülent Yıldırım Yönetecek
Fenerbahçe'nin Eski Hocası Koeman, Umman Milli Takımının Başına Geçti
NBA'de Philadephia Forması Giyen Furkan Korkmaz'ın Dizinde Yırtık