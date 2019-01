Osmaniye'de Organize Suç Örgütüne Yönelik Dava

Osmaniye'de, Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy'un yaşamını yitirdiği, Başkan Devrim Murat Aksoy'un da yaralandığı silahlı saldırının da failleri olduğu ileri sürülen 14'ü tutuklu 17 şüpheli hakkında 5 yıldan 6 kez ağırlaştırılmış müebbete kadar değişen oranlarda hapis...

Kentte 3 Temmuz 2018'de, eski MHP Milletvekili Ruhi Ersoy'un ağabeyi Hasan Ersoy'un hayatını kaybettiği, Devrim Murat Aksoy'un yaralandığı Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odasındaki silahlı saldırı olayla ilgili soruşturma tamamlandı.



Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen 91 sayfalık iddianame, yapılan inceleme sonrasında kabul edildi.



Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, hazırladığı iddianamede, saldırı olayı sonrası gözaltına alınan 48 kişiden, tutuklanan 14'ünün de içinde bulunduğu 17'sinin organize suç örgütü olarak hareket ettiğini iddia etti.



İddianamede, 17 sanık hakkında, "tasarlayarak öldürme", "tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs etme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "örgüt üyeliği", "örgüte yardım etmek", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" ile "suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak" suçlarından 2 yıldan 6 kez ağırlaştırılmış müebbete kadar değişen oranlarda hapis cezası talep edildi.



Davanın iddianamesinde, 31 şüpheli hakkında ise delil yetersizliği nedeniyle takipsizlik kararı verildiği aktarıldı.



Örgüt elebaşı için 6 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi



Tanık ve müşteki beyanları ile şüphelilerin ifadesinin yer aldığı iddianamede, tutuklu S.E'nin suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu ve yönettiği, söz konusu örgütte A.K'nin ikinci adam konumunda olduğu, her ikisinin de karar verme ve örgütü yönetme pozisyonunda bulundukları anlatıldı.



Örgütün yapacağı eylemlere ve yapılış tarzına karar verme yetkisi bulunan şüpheli L.G'nin de yönetici konumunda olduğu belirtilen iddianamede, suç örgütünün zaman zaman yapacakları eylemlerle ilgili toplantılar gerçekleştirdiği, örgüt üyelerinin de kendilerine verilen emir ve talimatları yerine getirdikleri kaydedildi.



İddianamede, silahlı saldırı olayını gerçekleştirdiği öne sürülen şüpheli S.K. itiraflarda bulunarak kendisini, S.E'nin elebaşılığını yaptığı iddia edilen suç örgütüyle A.K'nin tanıştırdığını, Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy'u öldürme olayına S.E. tarafından azmettirildiğini öne sürdü.



Davanın iddianamesinde, olayı planlayarak azmettirdiği ileri sürülen S.E. hakkında, Ersoy ve Aksoy'a yönelik eylemler dolayısıyla "kasten ve planlayarak öldürme" ile "tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs" suçlarından 2 kez, daha önceki yıllarda 4 kişiye yönelik düzenlenen saldırılarla ilgili ise "tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 4 kez olmak üzere toplam 6 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.



S.E. hakkında ayrıca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" ile "suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak" suçlarından 2 yıl ile 15 yıl arasında hapis cezası talep edildi.



Saldırı olayı failine 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi



İddianamede, TSO saldırısını gerçekleştirdiği ileri sürülen tutuklu sanık S.K'nin ise "tasarlayarak öldürme" ve "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.



S.K'nin ayrıca "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' ile "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından da 2 yıldan 10 yıla kadar hapsi talep edildi.



İddianamede, şüpheliler A.K. ve L.G. hakkında 5'er kez, A.E. ve A.T. hakkında 3'er kez, Ş.E, S.E, N.Ö, H.E. ve E.S. hakkında 2'şer kez, şüpheli A.Ş. hakkında ise bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.



Şüpheliler F.A, G.E, G.G, M.K. ve S.A.E'nin ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.



Olay



Osmaniye'de, 3 Temmuz 2018'de, TSO binasına gelen S.K. tarafından yapıldığı ileri sürülen silahlı saldırıda, eski MHP Milletvekili Ruhi Ersoy'un ağabeyi TSO Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy hayatını kaybetmiş, Başkan Devrim Murat Aksoy yaralanmıştı.



Yakalanan zanlı S.K'nin verdiği ifade doğrultusunda olayı azmettirdiği ileri sürülen S.E'nin elebaşılığını yaptığı ileri sürülen organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlenmişti.



Operasyonda 48 kişi gözaltına alınmış, aralarında S.E. ve S.K'nin de olduğu 14 zanlı tutuklanmıştı.

