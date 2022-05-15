Orman muhafaza memurunu darbeden 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Orman muhafaza memurunu darbeden 4 şüpheli gözaltına alındı

15.05.2022 17:20
Orman muhafaza memurunu darbeden 4 şüpheli gözaltına alındı

Osmaniye'de orman muhafaza memurunu darp ettikleri iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de orman muhafaza memurunu darp ettikleri iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğünde görevli orman muhafaza memurları, merkeze bağlı Yarpuz köyü yolu üzerinde kasasında kaçak kesilmiş odun bulunan bir kamyoneti durdurdu. Gerekli yasal işlemlerin yapılması için merkeze bağlı Dereli köyünde bulunan Orman İşletme Müdürlüğü deposuna çekilen kamyonetteki 4 kişi, orman muhafaza memurlarına saldırdı. Saldırıda yaralanan orman muhafaza memuru A.Y, ambulansla kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olaya karışan 4 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı. - OSMANİYE

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Orman muhafaza memurunu darbeden 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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