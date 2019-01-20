Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Orman Yangını

Osmaniye'de Orman Yangını

57 dakika önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, makilik alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangında 2 hektar kızılçam ormanı zarar gördü.

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, makilik alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangında 2 hektar kızılçam ormanı zarar gördü.

İlçeye bağlı Karaküçük köyü mezarlığı yakınlarındaki makilik alanda başlayan yangın kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

Rüzgar nedeniyle yayılmaya başlayan yangına Kadirli Belediyesi itfaiyesi ile Kadirli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında 2 hektar kızılçam ormanının zarar gördüğü bildirildi.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 07:08 Kaynak: AA

Kadirli, Osmaniye, Güncel
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