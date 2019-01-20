Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Orman Yangını

Osmaniye'de Orman Yangını

36 dakika önce

Osmaniye'de orman yangını Makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı Orman işletme müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldüOSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Osmaniye'de orman yangını
Makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı
Orman işletme müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Karakütük köyündeki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alana sıçradı. Yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine Kadirli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ve yangın ilk müdahale ekipleri sevk edildi. Arazözlerin ve orman işçilerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangın sonrası 2 dönümlük kızılçam ormanı zarar gördü. Yangın ile ilgili Kadirli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 07:26 Kaynak: İHA

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