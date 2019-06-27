Osmaniye'de orman yangını
1 saat önce
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangınına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.
Osmaniye
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 07:12 Kaynak: İHA
'nin Düziçi
ilçesinde çıkan orman yangınına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.
Alınan bilgiye göre, Kanlıgeçit bölgesinde orman yangını meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor. Yangın söndürme helikopteri ise havadan destek veriyor. - OSMANİYE
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