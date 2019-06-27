Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de orman yangını
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Osmaniye'de orman yangını

1 saat önce

Osmaniye'de çıkan orman yangınında 2 hektar kızıl çam ormanı zarar gördü.

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Osmaniye'de çıkan orman yangınında 2 hektar kızıl çam ormanı zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre merkeze bağlı Kırıklı köyü Kanlıgeçit mevkisine yakın yamaçta bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangına, Osmaniye, Düziçi ve Hasanbeyli'den gelen Orman İşletmelerine bağlı ekipler ile Osmaniye ve Düziçi Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Üç yangın söndürme helikopteri, 9 arazöz, 5 itfaiye ekibi ve çok sayıda personelin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken, yetkililer alevlerin 2 hektarlık kızıl çam ormanına zarar verdiğini açıkladı.
Yangın mahalinde söndürme ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 08:44 Kaynak: AA
Hasanbeyli, İtfaiye, Osmaniye, Güncel
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