Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de orman yangını
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Osmaniye'de orman yangını

46 dakika önce

OSMANİYE'nin Sumbas ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

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OSMANİYE'nin Sumbas ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor.
Yangın, akşam saatlerinde Mehmetli Beldesi Mustafacalar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başladı. Ormandan yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Kadirli, Osmaniye ve Adana'dan söndürme ekipleri sevk edildi. Havadan helikopterle de müdahale edilen yangının, rüzgarın da etkisiyle büyüdüğü bildirildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalara devam ediyor.


- Osmaniye
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 08:28 Kaynak: DHA
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