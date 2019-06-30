Osmaniye'de orman yangını
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OSMANİYE'nin Sumbas ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 08:28 Kaynak: DHA
OSMANİYE'nin Sumbas
ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor.
Yangın, akşam saatlerinde Mehmetli
Beldesi Mustafacalar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başladı. Ormandan yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Kadirli
, Osmaniye
ve Adana
'dan söndürme ekipleri sevk edildi. Havadan helikopterle de müdahale edilen yangının, rüzgarın da etkisiyle büyüdüğü bildirildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalara devam ediyor.
- Osmaniye
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