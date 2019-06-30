Son Dakika Haberleri: OSMANİYE'DE ORMAN YANGINI
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OSMANİYE'DE ORMAN YANGINI

1 saat önce

OSMANİYE'nin Sumbas ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

OSMANİYE'nin Sumbas ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor.
Yangın, akşam saatlerinde Mehmetli Beldesi Mustafacalar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başladı. Ormandan yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Kadirli, Osmaniye ve Adana'dan söndürme ekipleri sevk edildi. Havadan helikopterle de müdahale edilen yangının, rüzgarın da etkisiyle büyüdüğü bildirildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalara devam ediyor.
30 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ
Ormandan yükselen alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı. İlk belirlemelere göre 30 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü belirtilirken, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
OSMANİYE'DE ORMAN YANGINI
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 09:08 Kaynak: DHA
Adana, Sumbas, Osmaniye, Güncel
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