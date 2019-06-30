Osmaniye'de orman yangını

30 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ

Osmaniye'nin Sumbas ilçesindeki ormanlık alanda yükselen alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı. İlk belirlemelere göre 30 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.