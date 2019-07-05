Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de orman yangını
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Osmaniye'de orman yangını

1 saat önce

Osmaniye'de Amanos Dağları eteklerinde orman yangını çıktı.

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Osmaniye'de Amanos Dağları eteklerinde orman yangını çıktı.
Alınan bilgiye göre, Ürün Yaylası yakınlarındaki iki ayrı noktada henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 3 yangın söndürme helikopteri, 6 arazöz ve çok sayıda personelle alevlere müdahale ediyor.
Yayladaki yerleşim yerlerini tehdit etmediği belirtilen yangınların kısmen kontrol altına alındığı, söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Yangınların sigara izmaritinden çıktığı şüphesi
Adana Orman Bölge Müdürü İsmet Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangınların atılan sigara izmaritinden çıktığından şüphelendiklerini söyledi.
Bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar yüzünden alevlerin kısa sürede yayılabileceğini belirten Erol, şunları dile getirdi:
"Biz de yangına kısa sürede müdahale ettik. Şu anda yangın kısmen kontrol altına alındı. Yerleşim birimleri açısından herhangi bir risk bulunmuyor ancak yaylara giden vatandaşlarımızın piknik ateşi ve sigara izmariti gibi konularda daha duyarlı olmasını, herhangi bir yangın durumunda ise bize bildirim yapmalarını bekliyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:50 Kaynak: AA
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