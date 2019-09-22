Osmaniye'de orman yangını
1 saat önce
Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 07:05 Kaynak: AA
Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Kaypak köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, Osmaniye ve civar illerden orman işletme müdürlüğüne bağlı ekiplerle 3 yangın söndürme helikopteri bölgeye yönlendirildi.
Ekiplerin, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
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