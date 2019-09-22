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Osmaniye'de orman yangını

44 dakika önce

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde çıkan orman yangınında 5 hektarlık ormanlık alan yandı.

Osmaniye'de orman yangını, System.String[]

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde çıkan orman yangınında 5 hektarlık ormanlık alan yandı. Kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor.


Edinilen bilgiye göre, Hasanbeyli ilçesine bağlı Kaypak ve Çulhalı köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı alınır alınmaz Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü ve çevre il ve ilçelerinde yangın söndürme çalışmalarına katılmalarıyla 30 arazöz ve 150 orman işçisi karadan, Adana Orman İşletme Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 yangın söndürme helikopteri ise havadan yangına müdahale etti. Yaklaşık 3 saat süren söndürme çalışması sonrası yangın kontrol altına alındı. 5 hektarlık kızılçam ormanının yandığı orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor. - OSMANİYE

Hasanbeyli, Osmaniye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 10:20 Kaynak: İHA
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