Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de orman yangını
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Osmaniye'de orman yangını

1 saat önce

OSMANİYE'nin Hasanbeyli ilçesindeki ormanlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Osmaniye'de orman yangını, System.String[]

OSMANİYE'nin Hasanbeyli ilçesindeki ormanlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale sonucu alevler, kontrol altına alınırken, 5 hektarlık alanın kül olduğu belirtildi.

Hasanbeyli'ye bağlı Kaypak köyü yakınlarındaki ormanlıkta, saat 14.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye 150 kişilik orman ekibi, 5 yangın söndürme helikopteri ve 30 arazöz ile sevk edildi. Alevler, havadan ve karadan yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürürlürken, 5 hektarlık alanın kül olduğu belirtildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Hasanbeyli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 11:11 Kaynak: DHA
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