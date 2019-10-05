Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de orman yangını
Son Dakika Güncel Haber

Osmaniye'de orman yangını

1 saat önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangınında 1 dekar alanda zarar oluştu.

Osmaniye'de orman yangını, System.String[]

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangınında 1 dekar alanda zarar oluştu.


Bağ Mahallesi Küme Evleri mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği alevlerin söndürülmesi için yürütülen çalışmalara vatandaşlar da destek verdi.

Kontrol altına alınan yangında 1 dekar alan zarar gördü.

Osmaniye, Kadirli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadıköy'de 5 katlı bina alev alev yandı! O anlar kamerada
Afyonkarahisar'daki kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı! Halk yetişmese facia olacaktı Amerikan Büyükelçiliği skandal Bahçeli tweeti sonrası özür diledi Milyonluk soruyu bilen Arda Ayten kesintiler sebebiyle milyoner olamayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 00:58:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de orman yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]