Osmaniye'de orman yangını
1 saat önce
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangınında 1 dekar alanda zarar oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:24 Kaynak: AA
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangınında 1 dekar alanda zarar oluştu.
Bağ Mahallesi Küme Evleri mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği alevlerin söndürülmesi için yürütülen çalışmalara vatandaşlar da destek verdi.
Kontrol altına alınan yangında 1 dekar alan zarar gördü.
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