Osmaniye'de orman yangını - Son Dakika

Osmaniye'de orman yangını

OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. İlçeye bağlı Aşağı Karderesi köyü yakınlarındaki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Köylülerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangının birkaç saat içinde kontrol altına alındığı bildirildi.



Son Dakika

PSG ile anlaşma aşamasında olan Messi'ye, Katar'dan astronomik teklif! 1 milyar euro ödemeye hazırlar

Vitor Pereira kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! 4 futbolcunun daha kadro dışı kalması an meselesi

Galatasaray'da Falcao, Inter Miami'nin teklifini kabul etti! Ayrılık kısa süre içerisinde gerçekleşecek

İki gaspçı, kuyumcudan gerçek sandıkları 60 imitasyon bilezik çaldı

Sosyal medyadan polisleri tehdit eden şahıs tutuklandı

Ümitcan Uygun'la ölü bulunan Esra'nın son konuşmaları ortaya çıktı: Bir daha içmeyeceğim ne lanet şeymiş

Dinlenmek için bagaja giren şoför, muavin tarafından ölü bulundu

Kilyos'taki ünlü plajda ''tesettür'' tartışması! İşletme sahibi salgını bahane etti