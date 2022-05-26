Osmaniye'de orman yangını - Son Dakika
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Osmaniye'de orman yangını

26.05.2022 15:03
Osmaniye'de orman yangını

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Arıklıkaş Köyü, Buğdaycık Göletinin bulunduğu ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına orman işletme müdürlüğü ekipleri, Bahçe ve Hasanbeyli itfaiye ekipleri ile orman işçileri müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Soğutma çalışması yapılan yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - OSMANİYE

Osmaniye'de orman yangını
Osmaniye'de orman yangını
Osmaniye'de orman yangını

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Kaynak: İHA

Hasanbeyli, Osmaniye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de orman yangını - Son Dakika


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