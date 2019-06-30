Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de orman yangını (2)
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Osmaniye'de orman yangını (2)

10 dakika önce

30 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜOsmaniye'nin Sumbas ilçesindeki ormanlık alanda yükselen alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı.

Osmaniye'de orman yangını (2), System.String[]

30 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ
Osmaniye'nin Sumbas ilçesindeki ormanlık alanda yükselen alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı. İlk belirlemelere göre 30 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.


Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 09:00 Kaynak: DHA
Sumbas, Osmaniye, Güncel
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