Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 3 dekar ormanlık alan zarar gördü.
Şehit Mustafa Yağız Mahallesi Tapu Tepesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların da kovalarla su taşıyarak söndürmeye çalıştığı yangına 2 arazöz ve 2 itfaiye aracıyla müdahale edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesi ve vatandaşların desteğiyle kontrol altına alındı.
Yaklaşık 3 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü ve soğutma çalışmalarının sürdüğü yangın bölgesinde bazı hayvanlar da telef oldu.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Osmaniye'de orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika