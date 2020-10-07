Son Dakika | Osmaniye'de orman yangını kontrol altına alındı

Edinilen son dakika haberine göre Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 3 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 3 dekar ormanlık alan zarar gördü. Şehit Mustafa Yağız Mahallesi Tapu Tepesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların da kovalarla su taşıyarak söndürmeye çalıştığı yangına 2 arazöz ve 2 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ve vatandaşların desteğiyle kontrol altına alındı. Yaklaşık 3 dekar ormanlık alanın zarar gördüğü ve soğutma çalışmalarının sürdüğü yangın bölgesinde bazı hayvanlar da telef oldu.

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